Energia: italiano Antonio Volpin in cda Sp Group

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - A partire dal primo aprile, l'italiano Antonio Volpin entrerà nel board of directors del gruppo energetico di Singapore Sp Group, azionista anche di varie aziende energetiche in Australia, Cina, Thailandia e Vietnam.

La nomina di un europeo come quella di Antonio Volpin, risponde alla volontà di Sp Group di rimanere leader nell' energy transition, in cui l'Europa è per il momento all'avanguardia.

Antonio Volpin è stato senior partner di McKinsey&Company, per cui ha lavorato in Italia, Uk e ultimamente in Asia. Ha guidato la practice energy dal 2008 al 2022. Fino al 2022 è stato membro del board di Jera, la principale azienda energetica giapponese. Attualmente presta servizi di advisory nel settore energetico ad alcuni fondi d'investimento italiani ed europei.

(ANSA).