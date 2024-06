Pista bob Cortina: Saldini, cosa incredibile è che ce la faremo

"Domani mancheranno ufficialmente 600 giorni alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un tempo piccolo, certo, che mette quasi paura: 600 giorni sono 14 mila e 400 ore, 864 mila minuti.

Sì, noi contiamo anche i minuti. Sapete qual è la cosa incredibile di questa straordinaria storia italiana? La cosa incredibile è che ce la faremo!". Lo scrive in un post su Facebook Fabio Saldini, amministratore delegato di Simico e commissario di governo per le infrastrutture dei Giochi.

"Oggi però vorrei impiegare un minuto - aggiunge - per ringraziare le donne e gli uomini di Simico e dire loro che sono orgoglioso dell'enorme lavoro che stiamo facendo insieme.

Solo in questa settimana due fondamentali Conferenze dei servizi: una sul villaggio Olimpico di Cortina, l'altra sull'Arena di Verona. Sempre in questi giorni sono aperti due bandi di gara per Livigno, uno su Bormio e uno sul lotto 0 della Variante di Cortina. Mentre vanno avanti tanti cantieri già aperti, dalla pista di bob alla variante di Perca, da Anterselva a Predazzo e Tesero".

"Uno sforzo enorme, credetemi - conclude - In Italia per un'opera pubblica si vogliono mediamente circa dieci anni.

Simico, costituita nel 2022, ha meno di quattro anni per portarne a casa 92. La cosa incredibile è che ce la faremo! Ed è la conferma che abbiamo una cultura del lavoro".



