Borsa: Europa tonica, Milano +1,2% con Stellantis e Saipem

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Piazza Affari prosegue la seduta in testa alle Borse europee, con gli investitori che sembrano aver fatto il callo alla previsione di nuovi rialzi dei tassi sulle due sponde dell'Atlantico, mentre a Wall Street tutti gli indici avanzano di mezzo punto percentuale, sostenuti dall'andamento dei titoli tecnologici.

Milano sale dell'1,2%, Francoforte dello 0,7% e Parigi dello 0,6%, con la sola Londra piatta, trainate dal comparto energetico (+1,5% l'indice Stoxx di settore), che beneficia del rimbalzo del petrolio (+2,3%), dopo che ieri il Wti era scivolato per la prima volta da inizio febbraio sotto i 74 dollari al barile. Bene anche l'informatica (+1,1%) sostenuta dai risultati di Ndivia (+11% sul Nasdaq). A Milano continua la corsa di Stellantis (+5,1%) dopo i conti, strappa Saipem (+5,3%) e galoppa Pirelli (+3%) mentre Eni (-4,7%) paga una trimestrale sotto le attese e un piano che non sazia la fame di dividendi degli investitori. (ANSA).