Tim, il down è rientrato, toccava il flusso dati dall'estero

"Con riferimento al disservizio che si è verificato oggi, Tim comunica che il problema è rientrato e il servizio si è stabilizzato alle ore 16:55. Dalle verifiche effettuate, il problema ha riguardato il flusso dati su rete internazionale che ha generato un impatto anche in Italia. L'azienda si scusa con i propri clienti per il disagio arrecato": lo fa sapere la Tim.



"In merito ai problemi tecnici che da diverse ore stanno interessando la rete Tim, il Codacons scende in campo a tutela degli utenti e chiede all'azienda di fornire garanzie ai cittadini coinvolti, valutando indennizzi per chi ha subito danni a causa del down della rete": lo afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, in una nota. "In attesa di capire le cause del problema tecnico, e considerato l'attacco hacker che in queste ore sta colpendo diversi sistemi nazionali, crediamo che Tim debba fornire al più presto garanzie sul fronte della protezione dei dati e delle informazioni personali dei propri utenti, soprattutto in considerazione della posizione dell'azienda nel mercato della telefonia in Italia e dei milioni di clienti", aggiunge la nota. L'associazione dei consumatori chiede anche un incontro urgente a Tim per valutare la possibilità di "riconoscere indennizzi automatici a tutti gli utenti coinvolti nel down dei servizi registrato oggi, come forma di risarcimento dei danni morali e materiali subiti"