Borsa: Milano debole con Europa, bene Pirelli e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 03 FEB - I primi scambi confermano l'avvio fiacco di Piazza Affari e delle principali Borse dell'area euro: l'indice Ftse Mib a Milano cede lo 0,4% con Francoforte in calo dello 0,7%, mentre Londra è piatta.

In Piazza Affari bene Pirelli e Unicredit, che salgono rispettivamente dell'1,8% e dell'1,2%. Intesa è positiva dello 0,8% nel giorno dei conti, mentre Tim scende dello 0,6% dopo la corsa di ieri sull'offerta di Kkr per la rete.

In calo dell'1,9% Moncler, mentre nel paniere a capitalizzazione minore Saras perde due punti percentuali dopo che la Angel Capital Management ha sottoscritto un contratto derivato di 'funded collar' con BofA sul 5% del capitale del gruppo petrolifero. (ANSA).