Borsa: Milano piatta (+0,02%), corre Amplifon

ss (ANSA) - MILANO, 25 GEN - La Borsa di Milano, così come le Piazze europee, viaggia all'insegna della debolezza con il Ftse Mib che oscilla sulla parità (+0,02% a 25.868 punti) .

Resta forte Amplifon (+2,3%) a cui Jefferies ha alzato la raccomandazione a 'buy'. Bene anche Iveco (+1,8%) con una nuova commessa. Saipem lima a +0,5%. In evidenza anche Leonardo (+1,76%).

Nei bancari è in recupero Mps (+1%) mentre cedono Bper (-0,9%) e Banco Bpm (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sui 174 punti con il rendimento del decennale italiano che è scende al 3,86%. Tra i titoli sotto la lente la Juventus perde quasi l'1%. (ANSA).