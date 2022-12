Energia: Ok dei leader Ue al price cap, ma si tratta sulla soglia

Via libera al summit Ue alle conclusioni del Consiglio sul capitolo energia, incluso quindi il punto in cui i leader chiedono di "stabilire un meccanismo di correzione del mercato", ovvero un price cap. Ma non c'è ancora un'intesa sulla soglia. Alcune fonti europee spiegano che, a margine del vertice, i Paesi stanno trattando in vista del Consiglio Affari Energia di lunedì. "Se Germania, Francia e Italia trovano un accordo allora il più è fatto", sottolineano le stesse fonti, spiegando come i tre Paesi rappresentino ciascuno un gruppo di capitali con una specifica posizione sul tetto al prezzo del gas.

I dettagli tecnici della soglia non sono sul tavolo dei leader, dove ci si è limitati a dare mandato al Consiglio Ue di trovare un accordo sul meccanismo di correzione del mercato lunedì. Le trattative sulla soglia - il range va dai 160 a 220 euro - sono affidate agli sherpa da qui alla riunione di lunedì. Nel frattempo al summit, concluso il capitolo energia, si è aperto il dossier Ucraina, che comprende anche gli aiuti per l'emergenza inverno dopo gli attacchi russi alle infrastrutture delle principali città.