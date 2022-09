Al via Baltic pipe, nuova rotta del gas dal Mare del Nord all'Europa

È stata inaugurata oggi la Baltic Pipe, una rotta chiave per trasportare il gas dalla Norvegia, attraverso la Danimarca, alla Polonia e ai paesi limitrofi. In particolare, il gasdotto consentirà di importare fino a 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla Norvegia alla Polonia e di trasportare 3 miliardi di metri cubi di gas dalla Polonia alla Danimarca.

"Il Baltic Pipe è un progetto chiave per la sicurezza dell'approvvigionamento nella regione e il risultato di una politica dell'Ue volta a diversificare le fonti di gas" ha commentato la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, sottolineando il "ruolo prezioso" che il gasdotto svolgerà per "attenuare la crisi energetica in corso".

Il progetto, sostenuto dalle reti transeuropee per l'Energia, rafforza la diversificazione dell'approvvigionamento di gas nell'Europa centro-orientale e negli Stati baltici aprendo una nuova rotta di importazione dal Mare del Nord verso l'Ue. Il Baltic Pipe è un progetto di interesse comune dal 2013 e ha ricevuto oltre 267 milioni di euro dall'Ue nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, programma pluriennale di finanziamento delle reti infrastrutturali transeuropee.