Whirlpool: Giorgetti ottiene sospensione fino al 15/10

Whirlpool ha accolto la proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, per una sospensiva della procedura di licenziamento dei lavoratori del sito di Napoli fino al 15 ottobre per lavorare su un piano. Lo si apprende da fonti vicine al dossier, mentre l'incontro a Mise è ancora in corso.

L'azienda - conferma una nota del Mise - oggi ha accolto la richiesta del ministro sulla sospensione della procedura fino a metà ottobre per valutare la proposta di Invitalia per il rilancio del sito di Napoli, a fronte di impegni precisi da parte di tutti.

"Lo sforzo del governo è trovare una prospettiva seria - ha detto Giorgetti - di riconversione industriale. Val la pena approfondire questo progetto. Ringrazio l'azienda e i sindacati per la disponibilità ad esaminare il percorso presentato oggi".

"Il risultato ottenuto oggi al tavolo Whirlpool è merito di un lungo lavoro di mediazione tra le parti portato avanti dal Mise e dal Lavoro e di un progetto di reindustrialiazzione portato avanti da Invitalia che seppur da approfondire e da concretizzare mostra già delle buone fondamenta", commenta la viceministra Alessandra Todde, che ha riconvocato il tavolo per il 28 settembre al Mise per continuare il confronto.