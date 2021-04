Alitalia: 'Ita solo se proficua oppure altra soluzione'

"La nuova compagnia" di Alitalia, cioè Ita, "nascerà se avrà la possibilità di operare in modo proficuo, altrimenti, lo ribadisco, secondo me dovremo immaginare qualche altra soluzione, innanzitutto di emergenza".

Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo in audizione, puntualizzando che la "competenza del Mise è solo sull'amministrazione straordinaria, mentre è il Mef che si occupa del nuovo vettore".