Gualtieri, in cdm 1,4 mld per le Regioni che peggiorano colore

Al cdm di oggi "metteremo altre risorse, circa 1,3-1,4 nel fondo che consente di finanziare i ristori in automatico alle regioni che peggiorano di fascia" nelle misure di contenimento del virus. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a Omnibus. "Poi - ha proseguito Gualtieri - per poter usare un'altra parte di risorse dovuta ad un andamento economico un po' migliore delle previsioni, chiederemo al Parlamento l'autorizzazione a uno scostamento che ci darà alcuni miliardi aggiuntivi per rafforzare le misure di sostegno economico e accompagnare l'economia nella fine d'anno".

Gualtieri, che ieri ha ricevuto nella sede del Mef le esponenti di Forza Italia Maria Stella Gelmini e Renata Polverini, ha spiegato che sullo scostamento di bilancio necessario per varare ulteriori misure a sostegno di famiglie e imprese "fa piacere che da parte di Forza Italia ci sia stato un atteggiamento di responsabilità", ma "non è" un allargamento della maggioranza: "non c'entra nulla".

Il ministro ha difeso le politiche economiche del Governo, parlando di investimenti "senza precedenti" e ha ribadito che non è opportuno parlare di "cancellazione del debito": cis arà una riduzione graduale "che possiamo realizzare non attraverso politiche di durissima austerità, ma con un mix di responsabilità e politiche di sostegno alla crescita e investimenti".