Borsa: Europa giù con futures, Milano -1,5%

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - L'inatteso balzo dell'indice Zew che misura la fiducia economica in Germania e nell'Ue non è riuscito ad arginare le vendite che da stamane interessano i principali listini europei. Tra gli investitori prevale ancora l'incertezza dopo il crollo del 78% delle immatricolazioni di auto. A fine mattinata gli occhi sono puntati sull'Eurogruppo che si riunisce in videoconferenza, e sull'intervento del presidente della Fed Jerome Powell in commissione parlamentare a Washington. Madrid (-2,44%) è la peggiore preceduta da Milano (-1,5%), Parigi (-1,22%), Francoforte (-0,86%) e Londra (-0,73%), negativi i futures Usa. A scivolare sono Valeo (-6,5%), Renault (-5,6%), Peugeot (-5,1%), Fca (-3%), Ferrari (-2,6%), Daimler (-2,3%) e Pirelli (-4% teorico), congelata al ribasso. Soffrono anche i farmaceutici Recordati (-5,5%), Diasorin (-3,7%) e Roche (-1%). Scivola tra i bancari Sabadell (-9,3%), che non ha smentito indiscrezioni di stampa sulla ricerca di un compratore per un portafoglio da 300 milioni di crediti deteriorati. Segno meno in Piazza Affari per Banco Bpm (-6,5%), Ubi (-4,3%), Intesa (-1,9%) e Unicredit (-1,2%), girata in negativo. Pesante Tim (-6,7%) all'indomani della trimestrale.

(ANSA).