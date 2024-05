Avvio in calo per Eni in Piazza Affari: nelle prime battute il titolo cede il 2,8% a 14,7 euro, allineandosi di fatto alla procedura accelerata di raccolta ordini del Tesoro per una quota del 2,8% del gruppo, con il Mef che scende così sotto il 2% del capitale dal 4,79% precedente.





