Inps: arrivate 3,5 milioni di domande per 6,8 milioni di prestazioni

L'Inps ha ricevuto fino per ora quasi 3,5 milioni di domande per più di 6,8 milioni di beneficiari. Lo si legge in una nota dell'Istituto nella quale si precisa che per l'indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi si sono superati i tre milioni di domande (3.058.726) mentre per la cassa integrazione e l'assegno ordinario sono arrivati nel complesso oltre 211.000 domande per oltre 3,5 milioni di lavoratori interessati.

L'Inps sottolinea che per i congedi parentali sono arrivate 190.243 domande mentre per il bonus baby sitting che si può chiedere in alternativa al congedo sono arrivate 31.480 domande. Per la cassa integrazione ordinaria sono arrivate 138.007 domande per 2.225.971 beneficiari mentre per l'assegno ordinario sono arrivate 73.700 domande per 1.299.997 beneficiari. Per la cassa integrazione e l'assegno ordinario si può chiedere il sussidio per nove settimane mentre per il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere la propria attività a causa dell'epidemia al momento la richiesta riguarda solo il mese di marzo e il pagamento è previsto per il 15 aprile.