Anche il padre di Vincenzo Valente, il 46enne morto nella notte in un zuccherificio a Brindisi, fu vittima di un incidente sul lavoro nel 2015. Cosimo Valente aveva 65 anni quando l'11 febbraio di nove anni fa morì dopo una caduta da un albero mentre erano in corso lavori di potatura. L'incidente avvenne nelle campagne tra Latiano e San Michele Salentino in provincia di Brindisi.



