Esplosione in un'abitazione nel catanzarese, un ferito

Una persona è rimasta ferita a Settingiano, alle porte di Catanzaro, a seguito di un'esplosione, che si ipotizza possa essere stata provocata da una fuga di gas o dallo scoppio di una bombola, verificatasi in tarda mattinata in una villetta su due livelli. La persona rimasta ustionata è stata subito soccorsa e trasportata nell'ospedale Pugliese Ciaccio del capoluogo calabrese.

La deflagazione ha interessato parte della costruzione provocando danni significativi, incluso il crollo delle pareti esterne.

Sul luogo dell'esplosione, in località Martelletto, sono intervenute squadre dei vigili del fuoco con 15 unità, quattro automezzi, autobotti per rifornimento idrico e i carabinieri.

Ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco per circoscrivere il rogo evitando il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine e per consentire la messa in sicurezza del sito.



