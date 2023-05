Bozza ddl affitti brevi, almeno due notti di soggiorno

"Codice identificativo nazionale (Cin) assegnato dal ministero del Turismo a ogni immobile ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche", multe per chi affitta senza averlo e nei centri storici delle città metropolitane, "durata minima del contratto di locazione per finalità turistiche che non può essere inferiore a due notti, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la parte conduttrice sia costituita da un nucleo familiare numeroso composto da almeno un genitore e tre figli". Sono alcune delle novità del ddl sugli affitti brevi su cui è al lavoro il Governo, come si legge da una bozza che circola in queste ore.