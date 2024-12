Il bandito Farina, 'un podcast sulla mia vita'

Il bandito dell'Anonima sequestri sarda Giovanni Farina tornato libero nel 2023 dopo la condanna all'ergastolo e dopo aver scontato in tutto in tempi diversi 35 anni di carcere duro, al 41 bis, realizza un podcast in cinque puntate a cui affida il racconto della sua vita. Oggi pomeriggio la presentazione in anteprima a Firenze di '9999. Una grande vita lunga', questo il titolo prodotto da Rumore e disponibile in esclusiva su RaiPlay Sound. Il numero allude al presunto anno del 'fine pena mai', il 9999.

Nel podcast di 170 minuti si alterna la narrazione del criminale Giovanni Farina, coinvolto in alcuni clamorosi sequestri di persona fra cui quello dell'imprenditore Giuseppe Soffiantini nel 1997, e quella dell'autore e regista Giovanni Cioni il quale ha vissuto tra Bruxelles, Parigi, Lisbona, Napoli, ma pure sul monte Calvana, sopra Prato, dove Farina, oggi 74enne, originario di Tempo Pausania (Sassari), è cresciuto e dove lo stesso Cioni è tornato a vivere proprio negli anni del sequestro Soffiantini. Sulla Calvana, in un posto non lontano dalla sua casa abbandonata, Farina e Cioni si sono incontrati proprio il giorno in cui il bandito ha finito di scontare la sua pena ed è partita questa iniziativa. "Mi dissero che la mia sarebbe stata una grande vita lunga e che non avrei mai più rivisto i miei monti - dice - Si sbagliavano".

In quasi 40 anni di carcere (oltre a quelle per i sequestri ha scontato condanne minori precedenti) Farina in cella ha scritto testi, racconti, poesie tanto da venir chiamato anche bandito-poeta. In questo podcast racconta la sua infanzia di pastore sardo in Toscana, tra la Maremma e Prato, la 'carriera' di criminale di spessore, culminata anche nei sequestri negli anni '80 di Francesco Del Tongo a Arezzo e Dario Ciaschi a Lastra a Signa (Firenze) e in quello fallito all'imprenditore Elio Sardelli a Gambassi Terme; quindi il carcere, le evasioni, la latitanza, le fughe all'estero, più di una, prima in Colombia, poi nella giungla del Venezuela, poi in Australia dove fu catturato nell'estate 1998. Giovanni Farina è sopravvissuto all'ergastolo e alla sua leggenda, quella dell'imprendibile bandito e ora, a più di 70 anni, si reinventa. E lo fa usando un podcast che narra la sua vita.



