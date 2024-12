Sindaco Brescia, messaggi di odio dal corteo di estrema destra

Dura reazione del sindaco di Brescia Laura Castelletti al corteo delle sigle di estrema destra che ieri ha sfilato per le vie della città.

"Il corteo di neofascisti che ha veicolato messaggi di odio per le vie di Brescia non ha fortunatamente raccolto i proseliti auspicati dagli organizzatori. Resta comunque grave, in una città medaglia d'argento alla Resistenza, che ancora ha impressa la ferita della strage neofascista di piazza Loggia, che questi estremisti decidano di organizzare una manifestazione contro una società multirazziale, urlando slogan terribili e usando impropriamente, senza aver chiesto alcuna autorizzazione che mai sarebbe stata data, lo stemma del Comune, cosa per la quale ho già chiesto l'intervento della civica avvocatura. Brescia ha dimostrato di avere poco da spartire con queste persone" ha detto Castelletti.

"Lavoriamo da anni per una comunità inclusiva, che sappia accogliere e condividere nel rispetto delle regole. Non ci fermeremo, la città appartiene alle tante persone che la abitano e la vivono nel rispetto reciproco, il razzismo e l'odio resteranno corpi estranei in una comunità che sta dimostrando quotidianamente che è possibile la convivenza anche nelle differenze", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA