Festa scudetto a Napoli, niente stop a auto e scooter

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - Non ci sarà lo stop alla circolazione di auto e scooter la sera del 4 giugno, a Napoli, in occasione della festa scudetto al Maradona con la consegna della coppa al club azzurro al termine del match contro la Sampdoria, partita che comincerà alle 18.30. È stato deciso oggi nel corso di una riunione in Prefettura, con il prefetto Carlo Palomba, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il questore Alessandro Giuliano. Tra le decisioni assunte, secondo quanto si è appreso, anche il concentramento di un presidio principale di forze dell'ordine nella zona di Fuorigrotta, ritenuta quella più importante da vigilare rispetto alle altre piazze della città che ospiteranno maxischermi: piazza Mercato, la piazza di Scampia, Bagnoli oltre a piazza Plebiscito, dove si attende l'ufficializzazione del sì di Gigi D'Alessio a lasciare il maxischermo del suo ciclo di concerti previsti fino alla sera del 3 giugno.

Ci saranno maxischermi anche in dieci comuni della città metropolitana di Napoli, su richiesta dei sindaci a Manfredi: tra gli altri, Castellammare di Stabia, Giugliano, Nola, Pozzuoli, Bacoli e Portici. (ANSA).