La strage dei Georgofili - Dagli archivi dell'ANSA

U CRO S0A S41 QBXX

ESPLOSIONE IN CENTRO STORICO FIRENZE

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Una esplosione che secondo i primiaccertamenti sarebbe dovuta ad una fuga di gas, ha sventrato,poco dopo le una, un palazzo del centro storico di Firenze, apoche decine di metri dalla galleria degli Uffizi. Dalleinformazioni raccolte dai primi soccorritori una ventina dipersone sono rimaste ferite e sono state trasportate negliospedali. I vigili del fuoco impegnati nello sgombero anche deipalazzi adiacenti stanno verificando se inquilini si trovinosotto le macerie dell' edificio. Il palazzo si trova all' angolocon via Lambertesca, accanto all' edificio che ospita l'Accademia dei Georgofili. Lo spostamento d' aria ha mandato infrantumi le grandi vetrate della galleria degli Uffizi, alcunedi Palazzo Vecchio e i vetri delle abitazioni in un raggio checomprende l' area tra il cortile degli Uffizi, piazza dellaSignoria, via Por Santa Maria e il Ponte Vecchio. Lo spostamentod' aria ha anche ''aperto'' alcune delle porte laterali degliUffizi, tanto che la polizia ha disposto un servizio dipattugliamento e controllo lungo tutto il perimetro dellagalleria. L' esplosione e' stata avvertita in tutta la citta'.Intorno alla zona sono arrivati mezzi di vigili del fuoco,polizia e carabinieri e centinaia di curiosi. Tra i primi adarrivare sul luogo della esplosione il sovrintendente ai beniartistici Antonio Paolucci, il prefetto di Firenze Mario Jovine,dirigenti di polizia, carabinieri e vigili del fuoco. (segue).

FAL-CIO27-MAG-93 03:17

U CRO S0A S41 QBXX

ESPLOSIONE IN CENTRO STORICO FIRENZE (2)

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Danni gravi con crolli disoppalchi e strutture hanno subito edifici vicini a quello dovee' avvenuta l' esplosione . Anche il ''Corridoio Vasariano'',collegato alla Galleria degli Uffizi e che corre sopra il PonteVecchio fino a Palazzo Pitti, e' stato danneggiato. Ilsoprintendente Paolucci e il sindaco di Firenze Morales hannofatto un sopraluogo per accertare eventuali danni anche ad opered' arte che si trovano nel Corridoio. Intanto, mentre tecnicidella ''Fiorentina Gas'' provvedevano ad isolare le condutturevicino al luogo dell' esplosione , numerose squadre di vigili delfuoco fatte affluire anche da altre localita' della regionehanno cominciato a scavare fra le macerie.Le operazioni disoccorso si svolgono alla luce di cellule fotoelettriche e sonocoordinate dal capo dell' ispettorato regionale ing. AntonioBedini. (segue).

CIO-FAL27-MAG-93 04:14

U CRO S0B QBXX ESPLOSIONE IN CENTRO STORICO FIRENZE (3)

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Mentre pattuglie di polizia ecarabinieri controllano edifici e strade adiacenti, sono incorso le prime verifiche sulle persone che abitavano nel palazzoche ospita l' Accademia dei Georgofili e in quelli adiacenti.Complessivamente sarebbero 56, secondo il primo rilievo fattodalle squadre di soccorso, le persone da rintracciare econtrollare. Di esse una trentina sono ricoverate negli ospedalidi Careggi, Santa Maria Nuova e Istituto ortopedico toscano.Altre si sono gia' messe in contatto; risultano invece dispersealmeno quattro persone. Nella Torre del Pulci, all' ultimo pianodell' Accademia, completamente distrutta, si trovava l'abitazione della custode e della sua famiglia. Il presidentedell' Accademia dei Georgofili, Franco Scaramuzzi, ex rettoredell' universita' di Firenze ha detto: ''Ci sono dannigravissimi all' archivio, ma ora dobbiamo sperare per le personeche mancano''. (segue). CIO-FAL27-MAG-93 04:56

U CRO S0B S41 QBXX

ESPLOSIONE IN CENTRO STORICO FIRENZE (4)

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Intorno alle 4 e trenta sono staterecuperate le prime vittime dell' esplosione , due bambine, unadi pochi mesi, l' altra fra i sei e i nove anni, trasportate, dicorsa, ma inutilmente, dai vigili del fuoco verso una ambulanza.La famiglia della custode dell' Accademia dei Georgofili eracomposta da marito, moglie e due figlie. Intanto, mentreproseguono le ricerche degli altri dispersi, i soccorritorihanno allestito un campo base in prossimita' di Piazza dellaSignoria per coordinare gli interventi. Il direttore generaledella protezione civile, Elveno Pastorelli, e' partito da Romaper raggiungere Firenze. Il centro operativo vigili del fuocodel Viminale ha inviato sul posto mezzi speciali(fotoelettriche, macchine per movimento terra, geofoni)provenienti da tutti i comandi provinciali della Toscana per untotale di 30 mezzi e 90 uomini. (segue).

CIO-FAL27-MAG-93 05:08

U CRO S0B S41 QBXX

ESPLOSIONE IN CENTRO STORICO FIRENZE (5)

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Altri quattro corpi sono statirecuperati poco dopo le 5.00. Due erano nel palazzo che ospital' accademia dei Georgofili e due, completamente carbonizzati,nell' edificio di fronte. La prefettura, dove si trovano ifunzionari che seguono gli interventi, coordinati dal viceprefetto dott. Padoin, ha reso noto i nomi della famiglia cheoccupava appunto l'appartamento nella Torre del Pulci: AngelaNencioni Fiume, il marito, Fabrizio Nencioni, ispettore deivigili urbani, e le figlie, Nadia, di otto anni e Caterina, dinove mesi. (segue).

CIO27-MAG-93 05:29 NNNNZCZC039/0B

U CRO S0B QBXX

ESPLOSIONE IN CENTRO STORICO FIRENZE; UFFIZI INAGIBILI

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - La Galleria degli Uffizi rimarra'in gran parte inagibile forse per mesi. Lo ha detto ladirettrice, Anna Maria Petrioli Tofani, accorsa insieme alsoprintendente alle gallerie Antonio Paolucci. Sono crollatilucernari, ha detto la direttrice degli Uffizi, e danni gravi cisono al corridoio vasariano dove tre opere, due di Manfredi euna di Gherardo delle Notti, sono state investite in pieno dallasventagliata di vetri e sono forse irrecuperabili. Paolucci, chesi e' messo in contatto con il direttore generale del ministerodei beni culturali, Francesco Sisinni, che domani sara' aFirenze, ha aggiunto che cominceranno subito i lavori disgombero di diverse opere. Verra' evacuato l' ultimo piano delterzo braccio degli Uffizi oltre al corridoio vasariano. Sembraanche che molte opere si siano salvate per il vetro diprotezione che hanno davanti altrimenti sarebbero statedanneggiate dalle schegge delle vetrate e dei lucernari.Confermati i danni gravi all' archivio dell' Accademia deiGeorgofili. Ruspe messe a disposizione dal Comune stannoammassando libri e macerie che verranno trasportate in un' areaappositamente destinata al recupero del materiale.