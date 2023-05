Forum ANSA, i rapporti bilaterali tra l'Italia e la Bosnia

I rapporti bilaterali tra Italia e Bosnia saranno al centro di un Forum ANSA trasmesso in diretta streaming lunedì 22 maggio alle 10 su ANSA.it.

Al Forum parteciperanno, l’ambasciatore italiano in Bosnia Marco Di Ruzza e l’ambasciatore di Bosnia in Italia Slavko Matanovic. L'incontro sarà moderato dal vicedirettore ANSA Stefano Polli. Gli ambasciatori illustreranno i rapporti tra i due Paesi, il ruolo dell’Italia nei Balcani occidentali, il processo di avvicinamento della Bosnia all’Unione europea, le conseguenze della guerra in Ucraina negli equilibri nei Balcani.