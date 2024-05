Granelli, vasca laminazione svuotata e pronta a difendere città

Allerta rossa per rischio idrogeologico con forti piogge su Milano e il territorio dei fiumi Seveso e Lambro, con perturbazione che viene da sud-ovest.

Della perturbazione ampiamente prevista e annunciata, ha dato puntuale notizia l'assessore alla Sicurezza milanese, Marco Granelli. Il maltempo riguarda anche aree della Lombardia. "Per il Seveso la vasca è stata svuotata e pronta a difendere Milano.

Per il Lambro stiamo interloquendo con Aipo e disponendo presidi di protezione civile e MM a Pontelambro e nelle zone più a rischio. Sottopassi sotto controllo e da stamattina attuati interventi preventivo di pulizia" scrive su Facebook.



