De Luca a Pozzuoli, incontra i cittadini: 'Non abbiate paura'

A Pozzuoli è giunto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore, accompagnato dal direttore della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, e dal direttore generale della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo, prima ha preso parte a una riunione operativa alla quale ha partecipato anche il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e poi ha incontrato alcuni cittadini al porto che chiedevano rassicurazioni: "Sono qui per tranquillizzarvi - le parole di De Luca -. Si sta facendo tutto quello che si deve fare in questi casi. Non dovete avere paura". Tra le priorità la sistemazione dei residenti di due case per anziani giudicate molto vicine alla Solfatara.



