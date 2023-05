Ritorna la veggente di Trevignano, 'la Madonna è con me'

"Io intendo continuare a stare qui e non arretro neanche di un millimetro perché sto nella casa di Dio. Siamo in pochi ma siamo i coraggiosi. La mia fede mi fa star bene. Perché io ho la Madonna dalla mia parte. In questi giorni mi avete dipinta come un mostro, che sono satana in persona, che sono una che scappa e che sono blasfema ed eretica.

Mi avete detto di tutto". Lo dice la sedicente veggente di Trevignano Romano, Gisella Cardia, rivolgendosi ai giornalisti che si trovano a Trevignano in occasione del raduno dei fedeli. "Vogliono espropriarci il terreno perché preghiamo. Mi dicono che faccio business ma non è vero", ha detto la veggente prima di iniziare la preghiera.

Sono un centinaio i seguaci della Madonna di Trevignano che si sono già assiepati alla collina di via Campo delle rose, luogo dove la donna sostiene avvengano le presunte apparizioni della Madonna. Nel campo è ancor allestita la teca con la statua che piangerebbe sangue e la croce in legno. "Voi avete già deciso che questo luogo non è sacro. Ma non dobbiamo rendere conto a voi. La madonna parla da anni", dice un seguace di Gisella Cardia, litigando con il Comitato cittadino della legalità. "Mi ci sono avvicinato qualche anno fa. "Il mio credo era spento ma stando vicino a Gisella si è riacceso e capisco tutto. Noi siamo per la verità", dice un volontario dell'associazione di Cardia. "Bisogna credere. In silenzio", ribadisce un signore con accanto i figli piccoli e la moglie con cui ha seguito la celebrazione. "Ho trovato una forza e una Pace interiore. È un cammino, la fede. Io sono stata anticlericale, atea, ma qui le apparizioni ci sono state. E non capisco tutto questo clamore", dice un'altra ragazza.

Ma lontano dall'area dove è attesa la veggente Cardia l'umore non è affatto mistico. I cittadini infatti vogliono che si torni a parlare del proprio paese per le bellezze e le attrazioni non per le presunte apparizioni. "Non abbiamo certamente bisogno di questo per avere turismo", dice una signore. Mentre un'altra abitante ripete: "Sono esaltati. Non ci puoi parlare", sottolinea.