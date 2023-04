Meteo: Pasqua e Lunedì dell'Angelo più fredde che a Natale

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Saranno più fredde dello scorso Natale le prossime festività pasquali. L'aria polare proveniente dalla Norvegia che ha fatto ingresso nel nostro Paese facendo scendere le temperature continuerà a stazionare sul nostro Paese anche a Pasqua e al Lunedì dell'Angelo. Lo sottolineano i meteorologi de iLMeteo.it, precisando che i valori massimi sono scesi ovunque di 5-10 gradi, mentre i minimi sono scivolati sotto lo zero in Val Padana, e non solo, con gelate tardive.

Le previsioni, oltre al freddo, indicano poi che Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno belli a metà. In particolare, secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, la Santa Pasqua sarà ancora incerta al Sud con qualche pioggia, più probabile tra Puglia e Calabria; altrove prevarranno le schiarite al mattino e potremo avere qualche temporale pomeridiano sul Triveneto, Quanto a Pasquetta, sarà bella al mattino, nel pomeriggio infatti ci saranno temporali brevi, ma intensi, soprattutto al Centrosud, in spostamento dalle adriatiche verso le tirreniche.

Intanto nelle prossime ore, secondo Garbinato, avremo prevalenza di sole su gran parte dello Stivale, con qualche residuo piovasco solo all'estremo Sud. Domani, si formerà una bassa pressione sul Mar Ligure e sono attese piogge e rovesci tra il Nord-Ovest e la Toscana; al Sud e sul resto del Centro troveremo prevalenza di sole.

Nel dettaglio: - Giovedì 6. Al nord: sole, ma con possibili gelate in pianura.

Al centro: soleggiato ma freddo per il periodo. Al sud: più instabile solo sul basso Tirreno, sole altrove.

- Venerdì 7. Al nord: piogge in pianura e nevicate in montagna al Nord-Ovest. Al centro: peggiora sulla Toscana, specie su coste e immediato entroterra. Sole al Sud.

- Sabato 8. Al nord: dal pomeriggio temporali sul Triveneto. Al centro: maltempo. Al sud: maltempo in arrivo.

- Tendenza: Santa Pasqua con alternanza sole/acquazzoni al Sud e nel pomeriggio sul Triveneto; Pasquetta con temporali pomeridiani al Centrosud. (ANSA).