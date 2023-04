Seconda notte tranquilla del Papa al Gemelli

Notte tranquilla nell'appartamento al decimo piano del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, dove da mercoledì pomeriggio papa Francesco è ricoverato a causa di una "bronchite su base infettiva", per la quale viene sottoposto a "una terapia antibiotica su base infusionale", ha

fatto sapere ieri lo staff medico che lo segue.

"Anche la notte scorsa è trascorsa serenamente", trapela dagli ambienti della Santa Sede, mentre fonti informate parlano di una "situazione davvero tranquilla e tranquillizzante". Nella tarda mattinata si dovrebbe avere un aggiornamento ufficiale sulle condizioni del Papa, che risponde già bene alle terapie con "un netto miglioramento". .

Agenzia ANSA Rivoluzionati i riti della Settimana Santa, Sandri pronto per messa delle Palme - Cronaca Per Pasqua in campo il cardinale Re (ANSA)

Ieri il portavoce della Santa Sede aveva raccontato che il pontefice "dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro" e prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l'eucarestia". Poi nella serata sempre Bruni ha comunicato che "Papa Francesco ha trascorso il pomeriggio dedicandosi al riposo, alla preghiera e ad alcune incombenze di lavoro". Mentre lo staff medico che segue il Pontefice ha fatto sapere che "nell'ambito di controlli clinici programmati al Santo Padre è stata riscontrata una bronchite su base infettiva che ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni".

ANSA.it Lo staff medico al Gemelli, così si cura il Papa - Salute & Benessere Con lui sempre l'infermiere di fiducia. I medici e le cure (ANSA)

Tuttavia, non si sa ancora con certezza quanti giorni di degenza il Papa dovrà fare al Gemelli, anche perché l'86/enne ha preso peso e questo non aiuta nell'affrontare l'infezione. Non si trascura neanche il fatto che Bergoglio all'età di 21 anni, quand'era seminarista in Argentina, subì una resezione in seguito a una grave forma di polmonite: gli venne asportato il lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti. A quell'epoca malattie polmonari come infezioni fungine o polmoniti erano curate chirurgicamente per la scarsità di antibiotici. Anche nel caso attuale "l'utilizzo precoce di antibiotici e anti-infiammatori è la migliore garanzia di una pronta guarigione", rilevano ancora fonti mediche.

Il ricovero permette, in una condizione di prudenza, di sottoporre il Pontefice alla terapia in forma endovenosa, mentre continuano il monitoraggio dell'ossigeno e gli esami ematochimici.

Agenzia ANSA La notizia del ricovero del Papa fa il giro del mondo - Mondo Apertura sulla Bbc, breaking news Cnn, risalto su siti argentini (ANSA)

Intanto in Vaticano è pronto fin da lunedì scorso il piano per i riti della Settimana Santa, a partire dalla messa della Domenica delle Palme che sarà celebrata dal vice decano del Collegio cardinalizio, card. Leonardo Sandri. Quelle del Giovedì Santo, la "crismale" del mattino dal cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis e la pomeridiana "in Coena Domini" dall'arciprete di San Pietro card. Mauro Gambetti.

Quella della Domenica di Pasqua, infine, dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Non si può certo escludere che, anche in caso il Papa venga presto dimesso dal Gemelli, i medici gli consiglino un periodo di riposo a Casa Santa Marta.

A Bergoglio nel frattempo arrivano attestati di vicinanza e auguri di pronta guarigione da tutto il mondo, da autorità istituzionali, ecclesiastiche, associazioni e semplici fedeli. Tra gli altri quelli del presidente Sergio Mattarella, del presidente americano Joe Biden, del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, del presidente della Camera Lorenzo Fontana, dei ministri Antonio Tajani ed Elisabetta Casellati. Tanto che il Papa, in un tweet, si è detto "toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore", esprimendo "a tutti" la sua "gratitudine per la vicinanza e la preghiera".