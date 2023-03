La notizia del ricovero del Papa fa il giro del mondo

La notizia del ricovero di Papa Francesco fa il giro del mondo e trova spazio nelle pagine web dei principali media internazionali. La britannica Bbc apre il suo portale di notizie con il pontefice. Oltreoceano, il suo ricovero per un'infezione respiratoria è una breaking news sulla Cnn, mentre il New York Times sottolinea come gli accertamenti "sollevano preoccupazioni per la salute del papa, che ha 86 anni e ha una storia recente di problemi medici".

In Germania, lo Spiegel ricorda che in mattinata Francesco "aveva tenuto l'udienza generale" e che "da tempo è alle prese con problemi di salute", e la notizia viene riportata anche da Welt e Frankfurter Allgemeine Zeitung. In Spagna, El Mundo riporta la notizia così come El Pais, che annuncia il ricovero del Papa sottolineando l'annullamento degli impegni per domani e venerdì. In Francia, il ricovero "per qualche giorno" del pontefice è l'apertura di Le Figaro.

Grande risalto alle condizioni di salute di Francesco viene dato poi dai media in Argentina, Paese di origine del papa: la notizia trova spazio sui portali di Clarin, La Nacion e dell'agenzia Telam, tra gli altri.