Cibus:al via a Parma la fiera dedicata al settore alimentare

(ANSA) - PARMA, 29 MAR - Oltre 20mila operatori da tutto il mondo e mille marchi del settore alimentare in esposizione. È iniziata a Parma "Cibus connecting Italy", la fiera dedicata all'alimentazione che terminerà domani 30 marzo. Per la due giorni di Parma, i padiglioni della fiera sono stati divisi in quattro aree speciali: l'ortofrutta fresca, gli ingredienti funzionali a base vegetale, la nutraceutica e l'integrazione sportiva e tutto ciò che riguarda gli ingredienti per la pasticceria e i gelati. Questa edizione del salone del cibo dedica una particolare attenzione alla componente salutistica del cibo e alla sostenibilità del packaging.

Sono oltre 500 i nuovi prodotti innovativi, selezionati da una giuria di esperti, a disposizione degli operatori che parteciperanno alla fiera, 100 dei quali saranno esposti al padiglione 4. Si va, per esempio, dal "pizzattone" (un panettone farcito con pomodoro, mozzarella e origano) all'esagonotto (una nuova trafila di pasta artigianale, simile alle penne lisce ma con una forma esagonale).

In mattinata, oggi, verranno inoltre presentati i risultati di una ricerca di NielsenIQ sulle sfide future del settore agroalimentare di fronte all'inflazione. Previsti anche numerosi incontri dedicati all'alimentazione: dalle degustazioni alla scoperta dei prodotti in esposizione. Al termine delle due giornate, il Banco alimentare recupererà le eccedenze alimentari, che verranno donate alle organizzazioni caritatevoli. (ANSA).