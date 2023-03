Naufragio di Cutro, Meloni: 'Facciamo nostre le parole del Papa: Fermare i trafficanti'

"Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come Governo le facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare". Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni.

Agenzia ANSA Migranti: il dolore del papa per le vittime di Cutro, 'fermare i trafficanti' - Politica Il Papa ha espresso il suo "dolore" per la morte dei migranti in Calabria e ha rinnovato il suo appello perché tragedie così non si ripetano (ANSA)

"Nessuna norma potrebbe mai imporre ad alcuno il dovere di non fuggire da Paesi dove la guerra o la miseria impediscono l'accesso a condizioni di vita dignitose.

L'Anm auspica, pertanto, che in qualsiasi circostanza venga sempre rispettato l'inderogabile obbligo di salvataggio, che è scolpito nella nostra Costituzione ancor prima che nelle convenzioni internazionali" .E' quanto sottolinea un documento sul naufragio di Cutro, approvato dal Comitato direttivo centrale dell'Anm e passato per un solo voto di scarto tra favorevoli e contrari.