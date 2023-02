Maltempo: neve nel Maceratese, scuole chiuse a Camerino

(ANSA) - CAMERINO, 09 FEB - È tornata la neve nel Maceratese: oggi scuole chiuse a Camerino, Tolentino e nei comuni a ridosso dell'Appennino. La nevicata ha interessato anche i fondovalli dove si registra qualche centimetro di accumulo, mentre nelle zone più collinari sono presenti quasi venti centimetri di neve.

Non si riscontrano al momento particolari disagi alla viabilità, anche se si raccomanda la massima prudenza per il ghiaccio che può formarsi sulle strade. Meteo in miglioramento a partire dal pomeriggio. Intanto la notte appena trascorsa ha fatto registrare temperature molto fredde: le stazioni di rilevamento del Centro funzionale Multirischi hanno rilevato -10 gradi sul Monte Bove e sul Monte Prata, -6 a Pintura di Bolognola, -5 a Montemonaco, -3 a Camerino e Fabriano. Tre gradi, invece, ad Ancona.

A causa di neve e ghiaccio sulle strade, anche nel Fermano e Ascolano alcune scuole chiuse ad esempio ad Amandola (Fermo) e Offida (Ascoli Piceno), in quest'ultimo caso escluso nido infanzia e centro Primavera. (ANSA).