Istituzioni illuminate di blu per la Giornata delle vittime civili

Centinaia di municipi di grandi e piccoli comuni, ma anche edifici delle Istituzioni - Camera, Senato, Palazzo Chigi, Viminale, Farnesina e altri ministeri - dalle 18 alle 21 si illumineranno di blu insieme a tanti monumenti simbolo del Paese. Il tutto in ottemperanza della celebrazione della Giornata nazionale per le vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita nel gennaio 2017 con lo scopo di ricordare il sacrificio della popolazione nel corso delle Guerre mondiali e sensibilizzare la collettività sull'impatto dei conflitti successivi e di quelli attuali sui civili in tutto il mondo.

L'iniziativa, che ha ricevuto anche un messaggio di saluto di Papa Francesco, è stata presentata alla stampa in un evento congiunto organizzato da Anci e Anvcg, l'Associazione nazionale vittime civili di Guerra, a cui hanno partecipato tra gli altri scolaresche e assessori di molte realtà comunali.

Roberto Pella, vicepresidente vicario di Anci, si è detto "contento di essere al fianco di Anvcg per celebrare la Giornata Nazionale che ci ricorda come la memoria delle vittime civili delle guerre vada preservata e la cultura della pace vada costruita ogni giorno. La sua celebrazione cade purtroppo in un momento drammatico per l'Europa che, a quasi un anno, ancora non trova tregua. Ma soprattutto - ha osservato - siamo contenti di vedere la partecipazione e di tante scolaresche collegate da tutta Italia. Questa iniziativa per noi sindaci è un riscontro per verificare la sensibilità dei cittadini per avviare un percorso di sensibilità per la pace nel mondo. Sono contento per il messaggio del Papa, ma anche della partecipazione di tanti ministeri e tantissimi comuni i cui edifici questa sera si illumineranno di blu". Per Michele Corcio, vicepresidente nazionale Anvgc, "le vittime civili di guerra italiane, in questa Giornata, auspicano che in tutto il mondo sia garantita la protezione e la tutela dei civili, non solo durante i conflitti ma anche dopo la loro conclusione".

Tra i sindaci è intervenuto Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, secondo il quale "dopo la firma del Protocollo d'Intesa con l'Anvcg, i Comuni italiani hanno dimostrato di voler essere sempre più parte attiva nell'attuazione della legge e nella promozione dei suoi valori". Testimonianze sono state portate dai primi cittadini di Pesaro, di Udine, di Misterbianco (Catania), di Castel Gandolfo (Roma) e di Procida.

Rispondendo all'invito dell'Anci e dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra molti comuni questa sera esporranno anche lo striscione #stopallebombesuicivili.