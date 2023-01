Cospito: agente ferito in una manifestazione a Roma

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Un agente è rimasto ferito durante i momenti di tensione nel corso della manifestazione degli anarchici a Roma, in piazza Trilussa a Trastevere, in supporto ad Alfredo Cospito, da 101 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime di 41bis cui è sottoposto. Un gruppo di manifestanti ha cercato di forzare il cordone disposto dalle forze dell'ordine ma è stato respinto dagli agenti in assetto antisommossa. Sono state lanciate alcune bottiglie e fumogeni.

I manifestanti, in tutto circa 150, sono poi defluiti. La manifestazione non era preavvisata. (ANSA).