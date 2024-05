Uomo si getta nell'Adige a Verona, in corso le ricerche

I Vigili del fuoco sono impegnati a Verona nelle ricerche di un uomo che si è gettato nel fiume Adige. Sul posto sono intervenute due squadre con sette uomini e i sommozzatori, arrivati da Vicenza.

Secondo quanto si è appreso da un testimone, l'uomo sarebbe stato in compagnia di altre due persone che stavano cercando di scassinare la porta di un bar in un parco giochi; all'arrivo delle Volanti della Polizia sarebbe fuggito gettandosi vestito nel fiume, per poi scomparire tra i flutti dopo avere annaspato per un tratto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA