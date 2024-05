Il maltempo si sposta verso Sud, weekend 'bello' e caldo ovunque

Si sta spostando verso il sud Italia, con le piogge più intense previste in Sicilia, l'ondata di maltempo, proveniente dalla Francia, che ha colpito l'Italia tra lunedì e martedì scorsi. E le prime indicazioni sono per un weekend con sole e caldo. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', la bassa pressione, scivolata negli ultimi 2 giorni dalla Normandia verso l'Italia centro settentrionale, sta attualmente attraversando il Canale di Sardegna per portarsi sulle estreme regioni meridionali.

Nelle prossime ore, in particolare, sono attese piogge moderate a tratti forti sulla Sicilia, localmente anche sul resto del Sud; ombrelli aperti anche sul Lazio meridionale e sul medio versante adriatico. Qualche rovescio, infine, non sarà da escludere sul Nordest, in particolare a ridosso dei rilievi alpini. Le temperature caleranno in modo sensibile al Sud, mentre aumenteranno, altrettanto sensibilmente, al Nord; una via di mezzo al Centro. La giornata di domani vedrà, poi, il graduale spostamento della perturbazione verso Creta: si avranno ancora piogge diffuse nell'Italia meridionale, in particolare tra Sicilia e Calabria, mentre il maltempo più acceso, ovviamente, si sposterà verso la Grecia dalla sera. Nel weekend, invece, dopo una settimana all'insegna del maltempo, il fine settimana dovrebbe essere soleggiato e caldo quasi ovunque.

Nel dettaglio: - Mercoledì 8 - Al nord: instabile su Alpi, Prealpi, alte pianure e poi in Emilia verso sera. Al centro: piogge e temporali sparsi, ma non in Toscana, Umbria e Marche. Al sud: maltempo con piogge e temporali.

- Giovedì 9 - Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: a tratti instabile, specie sui monti.

- Venerdì 10 - Al nord: poco nuvoloso. Al centro: soleggiato. Al sud: instabile con ultime piogge e temporali specie in Calabria.

- Tendenza: pressione in aumento - Weekend soleggiato e con clima a tratti caldo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA