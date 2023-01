Spinto sotto treno, in un video le immagini dell'aggressione

Una violenta spinta, il ragazzo che sbatte contro un treno in corsa e cade nello spazio fra i binari e la banchina d'attesa, a pochi centimetri dal convoglio. Sono le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di Seregno (Monza), dove l'altro ieri un 15enne è stato aggredito e spinto sotto un treno da due due ragazzi di 14 e 15 anni, fermati con l'accusa di tentato omicidio, per un messaggino che la vittima ha inviato a una ragazza 'contesa'.

Dopo averlo visto cadere, i due aggressori e altri ragazzi si sono sporti per guardare e poi sono scappati. Le immagini, acquisite dalla Polizia, coordinata dalla Procura per i Minorenni di Milano, sono state fondamentali per risalire alla loro identità.

Spinto sotto un treno in corsa in stazione a Seregno, fermati due minorenni