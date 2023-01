Uccise la ex a martellate, pm Brescia chiede l'ergastolo

(ANSA) - BRESCIA, 17 GEN - Il pubblico ministero di Brescia Carlo Pappalardo ha chiesto la condanna all'ergastolo per Ezio Galesi, l'uomo che a ottobre del 2021 a Castegnato, in provincia di Brescia, uccise con almeno 16 martellate la ex compagna Elena Casanova, di 49 anni. Esclusa l'aggravante della premeditazione.

Il femminicidio avvenne all'esterno dell'abitazione della donna dove l'ex l'aspettava. Galesi è stato dichiarato capace di intendere e volere dagli psichiatri che lo hanno visitato. "Ha scagliato la sua ira contro la ex perché non accettava di essere stato lasciato" ha detto il pm durante l'arringa. (ANSA).