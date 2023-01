Petizione online per riapertura indagine su morte Pasolini

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Una petizione on line per chiedere la riapertura delle indagini legate alla morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta ad Ostia nel 1975, è stata lanciata dall'avvocato Stefano Maccioni, legale che fece riaprire le indagini nel 2009 e già legale del cugino di Pasolini.

L'iniziativa, spiega il penalista, è legata a quanto riferito nel dicembre scorso davanti alla Commissione antimafia da Maurizio Abbatino, in passato legato alla banda della Magliana.

"L'uomo ha dichiarato di aver effettuato il furto delle pizze del film Salò e le 120 giornate di Sodoma su commissione. In pratica Pasolini sarebbe stato 'attirato' all'Idroscalo di Ostia per riottenere quelle pizze in cambio di denaro", spiega Maccioni secondo il quale "si aprono nuovi ulteriori importanti scenari investigativi che necessariamente devono essere realizzati".

"Per questo motivo - aggiunge - ci appelliamo affinché, a 47 anni dall'omicidio di Pasolini, la Magistratura disponga la riapertura delle indagini per arrivare alla verità. Vogliamo sapere come, perché e da chi è stato ucciso Pier Paolo Pasolini.

Una risposta che pretende ogni cittadino, che sosterrà la nostra battaglia firmando questa nuova petizione che è accessibile al sito change.org. Una volta raccolte le firme necessarie presenterò una istanza il prossimo 5 marzo a 101 anni dalla nascita del grande intellettuale". (ANSA).