Cospito: Serracchiani, applicare l'art.27 Costituzione

(ANSA) - SASSARI, 12 GEN - "Pensavamo fosse importante venire a verificare le condizioni di salute di questa persona e ascoltare le sue ragioni, come facciamo sempre visitando le carceri del Paese. C'è poi un tema legato alla pena comminata, noi sottolineiamo che esiste l'articolo 27 della Costituzione e pensiamo che vada applicato fino in fondo". Lo ha detto la capogruppo alla Camera Debora Serracchiani al termine della visita al carcere di Bancali (Sassari) insieme ai colleghi del Pd Andrea Orlando e Silvio Lai e il senatore Walter Verini, dove hanno incontrato Alfredo Cospito dal 4 maggio in regime di 41bis e in sciopero della fame da oltre 80 giorni. (ANSA).