Ratzinger: arrivo bara accolto da lungo applauso, 'Santo subito'

E' stato un lungo e commovente applauso ad accogliere a Piazza San Pietro l'arrivo della bara di Benedetto XVI trasportata dai sediari. Piazza San Pietro era già piena alle prime ore; una nebbia piena di fascino e di mistero ha avvolto a lungo la piazza. Bandiere tedesche e polacche sventolano nel cielo; molti i fedeli arrivati dalla Baviera in costume tipico. "Santo subito" si legge in un cartello esposto da una delle tante fedeli presenti in piazza San Pietro.

A messa iniziata, i fedeli continuano a entrare in piazza San Pietro e a passare per i controlli al metal detector. I telefoni di chi è già riuscito a entrare sono puntati verso il sagrato della basilica. C'è ancora spazio libero ai lati della piazza che continua a riempirsi con il passare dei minuti. Molti i politici e le teste coronate presenti in prima fila alla cerimonia funebre.