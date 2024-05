Autoarticolato si rovescia su A4, traffico bloccato

Un autoarticolato si è rovesciato finendo di traverso sulla carreggiata in seguito ad un incidente con un'auto, questo pomeriggio sull'autostrada A4. Il traffico è bloccato sulla carreggiata in direzione di Venezia, in attesa che il mezzo venga agganciato e rimosso. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Vicenza, che hanno messo in sicurezza i mezzi; le persone a bordo dei due mezzi sono state assistite sul posto dal personale sanitario del Suem.

L'autostrada al momento è interrotta in direzione est. Sul posto si trovao gli agenti della polizia stradale e personale ausiliario della società autostradale.



