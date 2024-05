Si sono trasformate in fiumi alcune strade di Gessate e Bellinzago Lombardo, due Comuni della città metropolitana di Milano. Chiuse, in particolare, le strade di accesso al centro di Gessate e alla zona industriale di Bellinzago, dove alcuni cittadini hanno trovato rifugio in un centro commerciale. La zona è stata sorvolata e videoripresa anche da un elicottero dei vigili del fuoco, che stanno intervenendo per evacuare i cittadini in difficoltà.



