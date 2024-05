D'Agostino (FI), 'non sono un impresentabile'

"Non sono impresentabile: i criteri della Commissione parlamentare antimafia non soltanto costituiscono una lesione dei diritti costituzionali, ma non fanno giustizia della realtà". Angelo Antonio D'Agostino, candidato di Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Sud, contesta il suo inserimento nella lista dei cosiddetti "impresentabili" resa nota dalla presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo.

D'Agostino, sindaco di Montefalcione, in provincia di Avellino e presidente dell'Avellino Calcio, venne rinviato a giudizio nel 2016 con l'accusa di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. "Questa accusa - spiega il suo difensore, Teodoro Reppucci - è decaduta mentre permane quella di falso rispetto alla quale, pur potendo far valere la prescrizione, intervenuta ormai tre anni fa, D'Agostino è rimasto nel processo per chiedere con forza l'assoluzione con formula piena perché certo della propria innocenza".



