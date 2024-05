Scontri al derby Torino-Juventus, 3 ultras bianconeri condannati

Tre ultras della Juventus sono stati condannati dal tribunale di Torino per i disordini scoppiati nell'ottobre 2021, durante il derby di serie A Torino-Juventus.

A viso coperto, da mascherine, cappucci e passamontagna, avevano tentato di raggiungere insieme agli altri ultras, dei gruppi 'Tradizione' e 'Bravi Ragazzi', nelle vicinanze dello stadio 'Olimpico Grande Torino', i rivali granata, ma la polizia era riuscita a impedirlo.

A questo punto gli ultras avevano lanciato bottiglie di vetro e una bicicletta contro le forze dell'ordine. Gli agenti erano stati colpiti da bastonate, cinghiate, calci e pugni e gli ultras avevano tentato di sottrarre manganelli e scudi agli uomini dei reparti.

I tre tifosi, un cinquantenne, un trentaquattrenne e un trentenne, sono stati identificati grazie al lavoro di investigazione della Digos di Torino.

Oltre le condanne che vanno dai sette mesi ai due anni, il giudice ha disposto nei loro confronti il Daspo, il divieto di accedere per due anni alle manifestazioni sportive relative al calcio e ha prescritto che sempre per due anni si presentino trenta minuti dopo l'inizio di ogni partita della Juventus sia a casa che in trasferta in commissariato.



