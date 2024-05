Incidente sul lavoro il 1 maggio,muore mentre ara suo terreno

Un 64enne di Agrigento, Mario Mondello, è morto cadendo in un laghetto artificiale con il suo trattore che si è ribaltato mentre lo stava utilizzando per arare un appezzamento di terreno in contrada Burraiti, in territorio della Città dei Tempi. L'incidente è avvenuto ieri sera, 1 maggio, giorno della Festa del lavoro. Il corpo dell'uomo è stato recuperato verso le 3 della notte scorsa dai Vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto personale del 118.

Sull'accaduto indaga la Polizia



