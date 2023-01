Viminale, nel 2022 sbarcati in Italia oltre 100mila migranti

Sono stati oltre 100 mila i migranti sbarcati in Italia nel 2022. Secondo i dati aggiornati del Viminale, dal primo gennaio al 30 dicembre sono arrivate 104.061 persone, contro le 67.034 del 2021 e le 34 mila del 2022.

Il 28 dicembre, in particolare, è stato il giorno del mese di dicembre con più arrivi (939). Il mese con più sbarchi, invece, è stato agosto, con 16.822, mentre marzo ha registrato solo 1.358 arrivi.

I paesi di origine dei migranti sono soprattutto Egitto, Tunisia, Bangladesh, Siria e Afghanistan.

Infine, i minori stranieri non accompagnati sono stati 12.687 (10.053 lo scorso anno, 4.687 nel 2020)