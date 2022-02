Super green pass: da oggi obbligo per over-50 sul posto lavoro

Scatta da oggi l'obbligo del super green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro.

Intanto la curva dei casi flette del 30% a settimana. Calano anche le terapie intensive. Uno studio dimostra che le varianti non bucano i vaccini.

Oggi "entrerà in vigore l'obbligo del green pass rafforzato per gli over50 per accedere ai luoghi di lavoro. Si tratta di una scelta che abbiamo condiviso in pieno, dato che da parte nostra si è sempre sostenuto la necessità di introdurre l'obbligo del vaccino anti Covid, soprattutto per determinate categorie o fasce di età - afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti - In Liguria a oggi risultano circa 68mila over 50 non vaccinati. Ovviamente solo una parte di questi è in età lavorativa, e tra questi c'è chi ha contratto il Covid ed è guarito, ed è quindi in possesso del green pass rafforzato da guarigione, e una parte esentata dal vaccino per motivi di salute".