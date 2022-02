Raduno no vax: centro di Roma blindato per manifestazione

Contrariamente alle disposizioni della questura poche decine di manifestanti no vax si sono radunati sotto l'Altare della Patria in piazza Venezia. Presenti al presidio alcuni organizzatori. Vuoto al momento il Circo Massimo. Sono circa duecento i manifestanti che si sono radunati all'Altare della Patria dove di fatto si è spostato il sit in dei no vax. Secondo gli organizzatori alcuni manifestanti sono stati bloccati all'Arco di Travertino e sulla Cristoforo Colombo "e non riescono a raggiungere il concentramento". Presente il leader dei no vax di Torino Marco Liccione.

"Siamo qui per essere ascoltati, la polizia si schieri con noi'. Così Liccione in piazza a Roma. "Ci chiedono di spostarci ma noi non andremo via -spiega- non vogliamo vedere calpestati i nostri diritti. Noi non siamo contro il vaccino ma siamo contro il governo che non ha fatto niente. Il problema non è il vaccino ma sono il caro bollette e la mancanza di lavoro. Diciamo basta al Green pass e alle restrizioni".

Il centro di Roma è sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine in vista della manifestazione. Piazza Venezia, via del Corso e le strade dei palazzi istituzionali sono presidiate da poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa, ma la momento il traffico è regolare e per strada ci sono soltanto romani e turisti.