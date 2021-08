Guerini: evacuati da Kabul 3.741 di cui 2.659 già in Italia

Ad oggi sono stati evacuati 3.741 afgani di cui 2.659 in Italia attraverso 44 voli. Sono i numeri sulle operazioni di evacuazione dei profughi dall'Afghanistan illustrati dal ministro Lorenzo Guerini davanti alle commissioni Esteri e Difesa. "Gli eventi di questi giorni non possono mettere in discussione operato dei nostri militari. I primi ad essere rimasti colpiti da quanto sta avvenendo in Afghanistan sono stati proprio i nostri militari". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Nessun "nostro sistema d'arma o militare è stato ceduto ai Talebani". Lo ha affermato il ministro della Difesa "La rapida avanzata dei Talebani ha incontrato la quasi nulla resistenza delle forze di sicurezza locale che sono fuggite e, in alcuni casi, lasciando armi e mezzi". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini nel corso di una audizione davanti alle commissione riunite Affari esteri e Difesa di Camera e Senato sulla situazione in Afghanistan. Per il ministro "sullo sfondo di questi evidenti insuccessi militari c'è anche la mancanza di coesione e di leadership credibili delle autorità afghane". "Gli eventi degli ultimi giorni hanno sorpreso l'intera comunità internazionale per la rapidità con cui è mutato il contesto politico-militare e per i conseguenti drammatici risvolti umanitari". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini