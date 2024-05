Intossicata da una stufa a legna, morta 47enne nel Bolognese

Una donna di 47 anni di origine romena, Gabriela Birgaoanu, è morta, nella notte tra lunedì e martedì nella sua abitazione a Granaglione, nel Comune di Alto Reno Terme sull'Appennino bolognese. Come riporta l'edizione locale de 'il Resto del Carlino', e come confermato dai Vigili del Fuoco, in base ai primi accertamenti, condotti dagli stessi Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, la 47enne sarebbe deceduta per avere inalato monossido di carbonio sprigionato da una stufa a legna. Sono ancora in corso accertamenti, in casa con lei c'erano alcuni ospiti che dormivano in un'altra stanza.



